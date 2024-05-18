Россияне запустили "Шахеды" с юга и севера
В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" из Херсонской и Сумской областей.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "БпЛА типа "Shahed" в Херсонской области, курс северо-западный!
БпЛА типа "Shahed" в Сумской области, курс западный/юго-западный!".
Обновлено: В 23:36 Воздушные силы сообщили о БпЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину и в восточной части Николаевщины, курс западный.
Дословно ВС в 00:12: "БпЛА на границе Сумской и Черниговской области, постоянно меняет курс.
Несколько БпЛА в Буринском районе Сумской области, курс юго-западный.
БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.
БпЛА в Очаковском районе Николаевской области, курс северо-западный.
БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину".
00:44: "Несколько БпЛА в Сумской области, курсом на Черниговщину.
БпЛА из Николаевской области, через Кировоградскую область, курс северо-западный".
00:51: Группа БпЛА с Херсонщины в направлении Никополя Днепропетровской области.