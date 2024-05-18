Россияне запустили "Шахеды" с юга и севера

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" из Херсонской и Сумской областей.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "БпЛА типа "Shahed" в Херсонской области, курс северо-западный!

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БпЛА типа "Shahed" в Сумской области, курс западный/юго-западный!".

Обновлено: В 23:36 Воздушные силы сообщили о БпЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину и в восточной части Николаевщины, курс западный.

Дословно ВС в 00:12: "БпЛА на границе Сумской и Черниговской области, постоянно меняет курс.

ВИДЕО ДНЯ

Несколько БпЛА в Буринском районе Сумской области, курс юго-западный.

БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

БпЛА в Очаковском районе Николаевской области, курс северо-западный.

БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину".

00:44: "Несколько БпЛА в Сумской области, курсом на Черниговщину.

БпЛА из Николаевской области, через Кировоградскую область, курс северо-западный".

00:51: Группа БпЛА с Херсонщины в направлении Никополя Днепропетровской области.