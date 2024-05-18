Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне запустили "Шахеды" с юга и севера

Катерина ТищенкоСуббота, 18 мая 2024, 23:16
Россияне запустили Шахеды с юга и севера
"Шахеды", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских "Шахедов" из Херсонской и Сумской областей.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "БпЛА типа "Shahed" в Херсонской области, курс северо-западный!

Реклама:

БпЛА типа "Shahed" в Сумской области, курс западный/юго-западный!".

Обновлено: В 23:36 Воздушные силы сообщили о БпЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину и в восточной части Николаевщины, курс западный.

Дословно ВС в 00:12: "БпЛА на границе Сумской и Черниговской области, постоянно меняет курс.

ВИДЕО ДНЯ

Несколько БпЛА в Буринском районе Сумской области, курс юго-западный.

БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

БпЛА в Очаковском районе Николаевской области, курс северо-западный.

БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину".

00:44: "Несколько БпЛА в Сумской области, курсом на Черниговщину.

БпЛА из Николаевской области, через Кировоградскую область, курс северо-западный".

00:51: Группа БпЛА с Херсонщины в направлении Никополя Днепропетровской области.

Темы: беспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский прибыл с первым визитом в Испанию

ЕС хочет перейти от Саммита мира к мирной конференции с участием России осенью - Bloomberg

фото Чиновник одесского ТЦК вмешался в систему "Оберег" и сделал "непригодными" 138 уклонистов − ГБР

ВАКС снял браслет слежения с экс-главы ВС Князева

фотоПоявились спутниковые снимки последствий ударов ГУР по российской РЛС в 1800 км от границы

видеоХАМАС запустил ракеты по Тель-Авиву, Израиль ответил ударом по Рафаху

Все новости...
беспилотники
Пророссийский украинец 9 мая поднял над Бундестагом флаг РФ
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на людей на Херсонщине: есть погибший и раненая
Удары Украины вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – Пентагон
Последние новости
15:03
МОУ: Данные через "Резерв+" обновили 14 тысяч военнообязанных в 124 странах
14:59
Роман между стриптизершей и сыном российского олигарха: победители Каннского кинофестиваля
14:58
фотоРосіяни вдарили по Харківщині модифікованими авіабомбами: постраждала жінка
14:57
Аграрии ухудшили прогнозы урожая
14:51
Генсек НАТО говорит, что запрет на удары по РФ усложняет оборону Украины
14:50
фотоВ Харькове по ДНК опознали тело 17-летнего парня, который погиб в "Эпицентре" - полиция
14:44
"Сверхважная военная цель": россияне ударили по открытой мойке в Снигиревке, 2 раненых
14:39
Генштаб: На Покровском направлении происходит наибольшее количество столкновений
14:31
Как абитуриентам медицинских специальностей рассчитать свой конкурсный балл? Инструкция от Минздрава
14:17
Vodafone и Nokia уже тестируют 5G в Украине на основе существующей сети 4G
Все новости...
Реклама:
Реклама: