Россияне атакуют "Шахедами" с юга
Воскресенье, 19 мая 2024, 23:38
В воскресенье вечером российские войска запустили по Украине "Шахеды" с южного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:14 Воздушные силы сообщили о БпЛА типа "Shahed" в Херсонской области, которые движутся северо-западным курсом.
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По состоянию на 23:35 зафиксировано несколько групп ударных БпЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный.
Еще несколько групп ударных вражеских БпЛА находятся в Херсонской области, курс северо-западный.