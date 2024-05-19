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Россияне атакуют "Шахедами" с юга

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 мая 2024, 23:38
Россияне атакуют Шахедами с юга
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером российские войска запустили по Украине "Шахеды" с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:14 Воздушные силы сообщили о БпЛА типа "Shahed" в Херсонской области, которые движутся северо-западным курсом.

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По состоянию на 23:35 зафиксировано несколько групп ударных БпЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный.

Еще несколько групп ударных вражеских БпЛА находятся в Херсонской области, курс северо-западный.

Темы: беспилотники
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