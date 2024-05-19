Росіяни атакують "Шахедами" з півдня
Неділя, 19 травня 2024, 23:38
У неділю ввечері російські війська запустили по Україні "Шахеди" з південного напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 23:14 Повітряні сили повідомили про БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області, які рухаються північно-західним курсом.
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Станом на 23:35 зафіксовано декілька груп ударних БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА перебувають у Херсонській області, курс північно-західний.