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Россияне усилили атаки на Авдеевском направлении, за сутки на фронте было 121 боестолкновение − Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 2 мая 2024, 07:26
Россияне усилили атаки на Авдеевском направлении, за сутки на фронте было 121 боестолкновение − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 121 боестолкновение, в общем россияне нанесли 5 ракетных и 63 авиационных удара, 72 раза обстреливали позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 мая в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Великая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области; Дилиевка, Соловьево, Очеретино, Новоселовка, Прогресс, Уманское, Желанное, Новожеланное, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Лобково, Орехов Запорожской области; Ольговка, Тягинка, Велетенское Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей".

Детали: На Купянском направлении украинские воины отбили 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отбили 14 атак, которые россияне осуществили в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

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На Бахмутском направлении украинские воины отбили 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 39 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации 22 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне 2 раза атаковали позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 9 безуспешных атак.

В то же время авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны за прошедшие сутки нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава россиян.

 

 

 

Темы: Донецкая областьАвдеевкаБахмутвойна
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