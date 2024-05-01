Россияне атаковали Донецкую область "Ураганами": 2 погибших и 6 раненых

Российские войска ударили ракетными системами "Ураган" по городу Горняк, что в Донецкой области. Погибли мужчина и женщина, еще шесть человек получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в соцсетях

Детали: По его словам, обстрел произошел в среду после обеда.

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Известно, что погибла 57-летняя женщина и 64-летний мужчина. Раненым оказывается медицинская помощь.

Филашкин отметил, что это предварительная информация, и окончательные данные о количестве пострадавших и объемах разрушений появятся позже.

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Обновлено: Как позже сообщила прокуратура, под прицелом оккупантов оказалась жилая застройка. Тело погибшего мужчины обнаружили в гараже.

Шестеро раненых - это мужчины в возрасте от 46 до 77 лет. Во время атаки они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Врачи диагностировали у них минно-взрывные и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения и контузии.

От попадания осколков и возникших пожаров в населенном пункте повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Что предшествовало: Российские военные убили двух мирных жителей в Донецкой области 30 апреля.