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Россияне утром обстреляли Донецкую область: 1 человек погиб, еще 2 ранены

Анастасия ПроцСреда, 1 мая 2024, 13:33
Россияне утром обстреляли Донецкую область: 1 человек погиб, еще 2 ранены
фото: Донецкая ОВА

Утром 1 мая российские войска обстреляли село Калиново Донецкой области, в результате чего погиб один человек, еще два ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

 
фото: Донецкая ОВА

Прямая речь: "1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Калинового Новогродовской громады.

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Калиново второй день подряд подвергается серьезным обстрелам: накануне там тоже погиб 1 человек".

 
фото: Донецкая ОВА

Детали: Сообщается, что окончательные последствия утреннего обстрела пока устанавливаются. Также Филашкин призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.

"Это очередное напоминание, что в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест. Прошу всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь!"

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Российские военные убили двух мирных жителей в Донецкой области 30 апреля.

Темы: Донецкая областьобстрелжертвы
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