Россияне жалуются на ночную атаку дронов в 7 регионах: били по объектам энергетики

Российские чиновники и Минобороны оккупантов заявило о ночной атаке беспилотников на энергетическую инфраструктуру россиян в семи регионах РФ.

Источник: Meduza, Astra, губернатор Смоленской области Василий Анохин

Детали: Анохин сообщил, что дроны попытались атаковать "объект гражданской энергетической инфраструктуры" в регионе. О последствиях удара он не сообщил, но отметил, что на месте работают экстренные службы.

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Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что в Рославльском районе области в результате атаки БПЛА произошел пожар и публикует видео, снятое, как утверждается, в Смоленской области.

Всего в России сообщают об атаке дронов в 7-ми регионах.

В частности, Минобороны оккупантов утверждает, что в ночь на 2 мая системы ПВО сбили 12 беспилотников над 5 регионами России. Речь идет о Брянской области, Краснодарском крае, Ростовской, Курской и Белгородской областях.

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Кроме того, ранее сообщалось об атаке Орловской области. По данным губернатора Андрея Кличкова, на территории Глазуновского и Свердловского районов повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

О проблемах с электроснабжением после атаки беспилотников сообщил также губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, из-за повреждения линии электропередачи без света остался поселок Поныри.