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Федоров показал украинский окопный РЭБ PARASOL

Алена МазуренкоСреда, 1 мая 2024, 12:38
Федоров показал украинский окопный РЭБ PARASOL
скриншот

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал окопный РЭБ PARASOL от участника кластера Brave1.

Источник: Федоров в Telegram

Дословно: "У разработчика есть две модификации РЭБ: одна защищает позиции от российских дронов, другая - технику от них. Одно из ключевых преимуществ PARASOL - она незаметна для вражеских РЭБ.

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Первая разработка, PARASOL 01, защищает позиции военных, подавляя российские FPV-дроны на расстоянии в пределах 200 метров.

Вторая разработка, PARASOL 02, защищает технику - ее можно на нее установить и подключить к бортовой сети, дроны глушатся также на расстоянии в пределах 200 метров".

Детали: Федоров опубликовал видео, как разработчики во время испытаний PARASOL "сажают" дроны.

Другие ключевые преимущества РЭБ PARASOL: очень просты в эксплуатации; научиться ими пользоваться можно за 10-15 минут.

Он сообщил, что государство уже заключило контракты с разработчиком, компанией "МиксСтил", покупает две модификации PARASOL, а силы обороны их активно используют.

Федоров напомнил, что до полномасштабной войны в Украине не было ни одной разработки РЭБа ближнего действия: "В направлении РЭБ мы прошли тот же путь, что и с дронами: запустили рынок, упростили процедуры, обеспечили конкуренцию и увидели, что это действительно работает".

Сейчас, по словам министра, на платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, а 9 из них уже кодифицированы по стандартам НАТО.

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Темы: Федороввойнатехнологиибеспилотники
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