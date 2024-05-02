В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Четверг, 2 мая 2024, 13:23
В пятницу 3 мая в Киеве будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, столичные власти напомнили о запретах на время этого периода.
Источник: КГВА в Telegram
Дословно: "По данным Укргидрометцентра, в пятницу, 3 мая в Киеве будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)".
Реклама:
Детали: В течение пожароопасного периода запрещается:
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- создавать свалки и сжигать отходы.
Столичные власти призвали граждан звонить по телефону "101", если они заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях.