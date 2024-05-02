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В Украине слегка снизится температура, а на Пасху – местами дожди

Алена МазуренкоЧетверг, 2 мая 2024, 12:17
В Украине слегка снизится температура, а на Пасху – местами дожди
фото: pixabay

По прогнозам синоптиков, 3 мая в Украине ожидается снижение температуры воздуха, однако дожди - маловероятны, а на Пасху на западе и севере прогнозируют кратковременные дожди с грозами.

Источник: синоптик Наталья Диденко

Дословно: "В пятницу в Украине ожидается снижение температуры воздуха. В восточных, северных и части центральных областей дневная температура воздуха составит +16 +19 градусов.

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Однако на юге и западе удержится настоящее майское тепло, +20+25 градусов.

Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

Дожди в Украине 3-го мая маловероятны".

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погода 3 мая

Детали: В Киеве завтра осадков 3 мая не прогнозируют. Днем в пятницу в столице предполагается около +19 градусов.

Диденко сообщает, что 4-го мая в Украине будет сухой и свежий воздух, +15 +20 градусов.

А на Пасху ночью без осадков, +5+10 градусов, а на востоке +2+5 градусов.

 
погода 4 мая

Днем 5-го мая потеплеет до +18 +24 градусов, на западе и севере местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории Украины - без осадков.

После 7-го мая, по словам Диденко, в большинстве областей Украины будет преобладать свежая погода с температурой воздуха +12+18 градусов.

 
погода 5 мая

Темы: погодаУкраина
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