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В четверг в Украине будет солнечно и тепло

Алена МазуренкоСреда, 1 мая 2024, 11:16
В четверг в Украине будет солнечно и тепло
фото УП

В четверг 2 мая в Украине прогнозируют солнечную и теплую погоду, температура воздуха прогреется до 21-26 градусов тепла.

Источник: синоптик Наталья Диденко

Дословно: "2-го мая в Украине будет и в дальнейшем солнечно и тепло. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +21 +26 градусов.

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Ночь еще приятно свежая, +8 +13 градусов, и такая синоптическая ситуация едва ли не самая комфортная в году - и тепло, и ночью даже можно спать с открытыми форточками.

Антициклон уверенно расположился в Украине, поэтому и - сухо, разве что завтра на Сумщине и Харьковщине есть вероятность периодических кратковременных дождей".

Детали: В Киеве в четверг будет светить солнце, максимальная температура воздуха составит +22+24 градуса.

ВИДЕО ДНЯ

На Пасху в Киеве ночью без осадков, днем - дождь, гроза.

В ближайшие дни, по словам синоптика, в Украине преимущественно тепло, разве что в субботу немного посвежеет.

погода 2 мая
погода 2 мая

В воскресенье, на Пасху, в дневные часы пройдут кратковременные дожди с грозами в северных областях, на западе, в центральной части и на Харьковщине.

На юге, в Луганской и Донецкой областях осадков на Пасху не предвидится.

Темы: погода
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