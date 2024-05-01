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Апрель в Киеве поставил 13 температурных рекордов

Валентина РоманенкоСреда, 1 мая 2024, 13:09
Апрель в Киеве поставил 13 температурных рекордов
фото Ольги Вишни

Апрель 2024 года был в Киеве рекордно теплым и влажным.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "В Киеве с 1 по 11 апреля было зафиксировано 13 температурных рекордов.

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Осадков на проспекте Науки выпало 78 мм или почти две месячные нормы - 186%".

Детали: По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 12,8°С, что выше климатической нормы на 2,8°С. Он стал третьим самым теплым в рейтинге наблюдений за 144 года.

Холоднее всего было 20 апреля, когда минимальная температура снизилась под утро до -0,2°С, а теплее всего - 2 числа, когда максимальная температура повысилась до +26,9°, установив таким образом температурный рекорд.

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Темы: погодаКиев
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