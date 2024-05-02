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В Никопольщине российская армия повредила предприятие, гимназию и дома

Татьяна ОлейникЧетверг, 2 мая 2024, 19:32
В Никопольщине российская армия повредила предприятие, гимназию и дома
фото с телеграмм-канала Сергея Лысака

Весь день 2 мая русские войска били по Никопольщине, применили дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Под вражеский удар попали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская сельская община.

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Изуродованы 3 многоэтажки, и столько же частных домов, хозяйственная постройка. Повреждены гимназия и предприятие".

Детали: Кроме того, избиты 4 грузовика, мопед. Загорелся легковой автомобиль. Пожар спасатели укротили. Задело и линию электропередач.

 
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Темы: Никопольобстрелвойна
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