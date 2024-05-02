В Никопольщине российская армия повредила предприятие, гимназию и дома
Четверг, 2 мая 2024, 19:32
Весь день 2 мая русские войска били по Никопольщине, применили дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Под вражеский удар попали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская сельская община.
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Изуродованы 3 многоэтажки, и столько же частных домов, хозяйственная постройка. Повреждены гимназия и предприятие".
Детали: Кроме того, избиты 4 грузовика, мопед. Загорелся легковой автомобиль. Пожар спасатели укротили. Задело и линию электропередач.
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