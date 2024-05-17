Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России "на сегодня нет"
Российский правитель Владимир Путин заявил, что "по состоянию на сегодняшний день" РФ не планирует захватить украинский Харьков.
Источник: руководитель страны-агрессора, которого цитирует пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет".
Детали: При этом Путин заявил, что российские войска в Харьковской области "каждый день двигаются строго по плану и добиваются и успехов".
Напомним: По данным Генштаба ВСУ российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров в Харьковской области, таким образом пытаясь заставить украинскую сторону задействовать дополнительные бригады из резерва.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский ожидает тяжелых боев в Харьковской области, поскольку ему известно, что россияне готовятся к попыткам дальнейшего наступления.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои. Президент Зеленский подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Россияне захватили до 10 сел в Харьковской области. В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
- Разведка Министерства обороны Великобритании считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по состоянию на 15 мая эвакуация населения или отдельных групп жителей из Харькова не планируется, наоборот сейчас в город приезжают люди из тех населенных пунктов области, где продолжаются активные боевые действия.