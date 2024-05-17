Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России "на сегодня нет"

Российский правитель Владимир Путин заявил, что "по состоянию на сегодняшний день" РФ не планирует захватить украинский Харьков.

Источник: руководитель страны-агрессора, которого цитирует пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет".

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Детали: При этом Путин заявил, что российские войска в Харьковской области "каждый день двигаются строго по плану и добиваются и успехов".

Напомним: По данным Генштаба ВСУ российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров в Харьковской области, таким образом пытаясь заставить украинскую сторону задействовать дополнительные бригады из резерва.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский ожидает тяжелых боев в Харьковской области, поскольку ему известно, что россияне готовятся к попыткам дальнейшего наступления.

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