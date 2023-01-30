Трагедия в Еленовке: ОП пожаловался на бездействие Красного креста

29 января прошло 6 месяцев с момента убийства по меньшей мере 53 украинских военнослужащих в колонии в Еленовке Донецкой области, однако Международный комитет Красного креста до сих пор не направил делегацию на место преступления, заявили в ОПУ.

Источники: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь Ермака: "Ужасный теракт в Еленовке. Прошло уже 6 месяцев с момента российского преступления, которое мы не позволим забыть никому. Мы боремся за наказание виновных и помним всех погибших. Найдем всех преступников и привлечем их к ответственности, а Россия ответит на международном трибунале.

Жаль, что международные организации не выполняют функции, которые на них возложены. В частности, Международный комитет Красного креста до сих пор не направил делегацию в Еленовку. Они не знают обстоятельства преступления, а также состояние наших людей, которые до сих пор там".

Детали: На отсутствие должной реакции от международного сообщества на преступление в Еленовке также пожаловался омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Прямая речь Лубинца: "Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества – нет успехов в расследовании, и никто не добился хотя бы допуска на место трагедии.

Обидно, что не отреагировал должным образом Международный комитет Красного креста.

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Непонятной остается позиция ООН. Ведь сначала Генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленовку. Однако не было приложено усилий для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту.

А уже через 5 месяцев миссию ООН расформировали без всякой критики РФ, которая за все это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне и фактически сорвала расследование".

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