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Трагедия в Еленовке: ОП пожаловался на бездействие Красного креста

"Украинская правда"Понедельник, 30 января 2023, 00:59
Трагедия в Еленовке: ОП пожаловался на бездействие Красного креста
Иллюстративное фото REUTERS

29 января прошло 6 месяцев с момента убийства по меньшей мере 53 украинских военнослужащих в колонии в Еленовке Донецкой области, однако Международный комитет Красного креста до сих пор не направил делегацию на место преступления, заявили в ОПУ.

Источники: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь Ермака: "Ужасный теракт в Еленовке. Прошло уже 6 месяцев с момента российского преступления, которое мы не позволим забыть никому. Мы боремся за наказание виновных и помним всех погибших. Найдем всех преступников и привлечем их к ответственности, а Россия ответит на международном трибунале.

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Жаль, что международные организации не выполняют функции, которые на них возложены. В частности, Международный комитет Красного креста до сих пор не направил делегацию в Еленовку. Они не знают обстоятельства преступления, а также состояние наших людей, которые до сих пор там".

Детали: На отсутствие должной реакции от международного сообщества на преступление в Еленовке также пожаловался омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Прямая речь Лубинца: "Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества – нет успехов в расследовании, и никто не добился хотя бы допуска на место трагедии.

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Обидно, что не отреагировал должным образом Международный комитет Красного креста.

Непонятной остается позиция ООН. Ведь сначала Генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленовку. Однако не было приложено усилий для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту.

А уже через 5 месяцев миссию ООН расформировали без всякой критики РФ, которая за все это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне и фактически сорвала расследование".

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. 
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.
  • В октябре Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, однако "разделяет разочарование" Украины. 

Темы: терактРосcиявойна
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