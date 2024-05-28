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КНДР заявила о неудачной попытке запуска спутника

Алена ИвашкивВторник, 28 мая 2024, 05:21

Северная Корея заявила, что ее попытка в понедельник запустить новый военный разведывательный спутник закончилась неудачей, в полете взорвался двигатель недавно разработанной ракеты.

Источник: Reuters

Прямая речь заместителя генерального директора Национального управления аэрокосмических технологий Северной Кореи: "Запуск новой ракеты-носителя со спутником закончился неудачей, когда она взорвалась в воздухе во время полета первой ступени".

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Детали: Попытка запуска состоялась лишь через несколько часов после того, как Пхеньян выступил с предупреждением, что попытается запустить спутник до 4 июня, что стало бы его вторым спутником-шпионом на орбите.

Первоначальный анализ показал, что причиной неудачи стал недавно разработанный жидкостно-топливный ракетный двигатель, но сейчас изучаются и другие возможные причины, говорится в сообщении.

Официальные лица Южной Кореи и Японии ранее сообщили, что запуск, похоже, был неудачным.

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Северная Корея запустила снаряд по южной траектории у своего западного побережья примерно в 15:44 по Киеву, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

В штабе заявили, что обнаружили большое количество обломков ракеты в море уже через две минуты после запуска.

Объект, запущенный Северной Кореей, исчез над Желтым морем, сообщил журналистам главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

Темы: КНДРкосмос
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