Суд освободил первых двух заключенных для участия в войне

Хмельницкий горрайонный суд освободил от отбывания наказания первых двух заключенных, которые выразили желание мобилизоваться; еще 50 подобных дел суд будет рассматривать 22 мая, результаты рассмотрения пока неизвестны.

Источник: пресс-служба суда

Детали: Первые решения суд вынес 21 мая. Представления от ГУ "Хмельницкий следственный изолятор" об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы рассматривали в режиме видеоконференции.

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Желание проходить военную службу по контракту изъявили двое мужчин (2000-го и 1981 годов рождения), которые являются жителями сел Хмельницкого и Красиловского районов Хмельницкой области и которые в октябре и ноябре 2022 года были осуждены за кражи до 4 лет и 9 месяцев и до 5 лет и 5 месяцев тюрьмы.

В тексте постановлений говорится, что каждый из мужчин пригоден к военной службе по состоянию здоровья, прошел профессионально-психологический отбор, имеет достаточный уровень физической подготовки для выполнения возложенных на них теперь обязанностей.

После принятия судом решений ГУ "Хмельницкий следственный изолятор" должен безотлагательно, но не позднее 24 часов после вступления постановлений в законную силу, условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту. А подразделения Нацгвардии должны их доставить в Хмельницкий ТЦК для заключения контракта и прохождения военной службы.

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Суд также постановил, что над мужчинами будет установлен административный надзор сроком на 1 год, но не дольше чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, в которых те будут проходить военную службу по контракту.

Условно-досрочно освобожденным запрещено находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

Суд отмечает, что каждое из постановлений подлежит немедленному исполнению, но при этом на них может быть подана жалоба в Хмельницкий апелляционный суд в течение 7 дней со дня оглашения постановления.

Также сообщается, что 22 мая Хмельницкий горрайонный суд рассматривал еще 50 представлений об условно-досрочном освобождении осужденных, которые изъявили желание мобилизоваться, но результаты их рассмотрения по состоянию на утро 23 мая неизвестны.

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