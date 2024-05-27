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Жертв в "Эпицентре" могло быть еще больше: поблизости обнаружили неразорванный боеприпас

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 мая 2024, 18:16
Жертв в Эпицентре могло быть еще больше: поблизости обнаружили неразорванный боеприпас
фото прокуратуры

Прокуроры совместно с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорванный боеприпас в 80 метрах от строительного гипермаркета, который  вражеские авиаудары 25 мая.

Источник: прокуратура Харьковской области

Детали: Предварительно, это тоже боеприпас УМПБ Д-30. 

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По словам правоохранителей, 25 мая он чудом не долетел до строительного гипермаркета.  

 

Кроме того, установлено, что российские военные осуществляли корректировку огня с помощью БПЛА-разведчиков.

Дословно: "Это свидетельствует о сознательной тактике Российской Федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова.  

ВИДЕО ДНЯ

Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы повлечь за собой как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города".

Предыстория:

Темы: Харьковвойнавоенные преступленияпрокуратура
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