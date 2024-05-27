Жертв в "Эпицентре" могло быть еще больше: поблизости обнаружили неразорванный боеприпас
Прокуроры совместно с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорванный боеприпас в 80 метрах от строительного гипермаркета, который вражеские авиаудары 25 мая.
Источник: прокуратура Харьковской области
Детали: Предварительно, это тоже боеприпас УМПБ Д-30.
По словам правоохранителей, 25 мая он чудом не долетел до строительного гипермаркета.
Кроме того, установлено, что российские военные осуществляли корректировку огня с помощью БПЛА-разведчиков.
Дословно: "Это свидетельствует о сознательной тактике Российской Федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова.
Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы повлечь за собой как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города".
Предыстория:
- Российские войска днем 25 мая ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 15 погибших и 25 пострадавших.
- Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара.
- Утром 27 мая начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в Харькове нашли и опознали по образцам ДНК тело 17-летнего парня, который в момент удара находился в гипермаркете "Эпицентр".
- Впоследствии глава Харьковской ОВА сообщил, что количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" возросло до 18, еще 48 человек ранены.