Силы обороны обезвредили 1 270 оккупантов и 22 танка за сутки
Пятница, 3 мая 2024, 07:57
ВСУ продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 270 оккупантов и уничтожили 181 единицу техники.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.05.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 472 140 (+1 270) человек,
- танков − 7 354 (+22) ед,
- боевых бронированных машин − 14 129 (+33) ед,
- артиллерийских систем − 12 102 (+58) ед,
- РСЗО − 1 053 (+0) ед,
- средств ПВО − 786 (+2) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 580 (+19) ед,
- крылатых ракет − 2 126 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 266 (+42) ед,
- специальной техники − 1 993 (+5) ед.
Данные уточняются.