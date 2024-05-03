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Силы обороны обезвредили 1 270 оккупантов и 22 танка за сутки

Ирина БалачукПятница, 3 мая 2024, 07:57
Силы обороны обезвредили 1 270 оккупантов и 22 танка за сутки
Фото из Telegram Владимира Зеленского

ВСУ продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 270 оккупантов и уничтожили 181 единицу техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 472 140 (+1 270) человек,
  • танков − 7 354 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 129 (+33) ед,
  • артиллерийских систем − 12 102 (+58) ед,
  • РСЗО − 1 053 (+0) ед,
  • средств ПВО − 786 (+2) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 580 (+19) ед,
  • крылатых ракет − 2 126 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 266 (+42) ед,
  • специальной техники − 1 993 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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