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Павлюк: У россиян действительно есть план захвата Харькова и Сум

Станислав ПогориловПятница, 3 мая 2024, 11:16
Павлюк: У россиян действительно есть план захвата Харькова и Сум
АЛЕКСАНДР ПАВЛЮК. ФОТО: ЕГО СТРАНИЦА В FACEBOOK

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк в интервью The Times подтвердил, что по данным украинских спецслужб, у России действительно есть план возможного захвата Харькова и Сум.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на интервью Павлюка The Times

Прямая речь: "Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми они располагают".

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Детали: Также по словам Павлюка, российские захватчики планируют захватить не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую.

Он заверил, что Силы обороны будут делать все, чтобы россиянам не удалось реализовать свои планы. Командующий отметил, что для этого Украине нужно оружие, особенно артиллерия, потому что войска РФ имеют преимущество в артиллерии десять к одному.

"Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить российского прорыва, и надеемся, что американское оружие нам поможет. Если бы оно пришло вовремя, мы бы не потеряли территории, которые потеряли за последние несколько месяцев", - отметил он.

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Что предшествовало: Перед этим заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist также предположил, что Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей на северо-востоке. По его словам, время этого зависит от прочности украинской обороны на Донбассе. Но он предполагает, что основное наступление России начнется "в конце мая или в начале июня".

Темы: Харьковская областьСумская областьвойна
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