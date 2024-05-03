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Смерть украинца в Будапеште: МИД раскрыл детали

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПятница, 3 мая 2024, 12:10
Смерть украинца в Будапеште: МИД раскрыл детали
иллюстративное фото. Getty Images

Украинец погиб от ножевого ранения во время ссоры с гражданином Казахстана в венгерской столице Будапшт.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины

Детали: По информации посольства Украины в Венгрии, в результате ножевого ранения погиб гражданин Украины 1975 года рождения, отметили в пресс-службе.

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Инцидент произошел в результате ссоры в общежитии для работников автотранспортной компании. Подозреваемый в совершении преступления гражданин Казахстана задержан, ведутся следственные действия.

"Посольство устанавливает связь с родственниками погибшего и находится на постоянном контакте со следственными органами Венгрии", – сообщили в пресс-службе МИД.

Накануне полиция Будапешта сообщила, что задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 48-летнего украинца. О столкновении, в результате которого погиб украинец, венгерской полиции стало известно 1 мая.

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Венгерское RTL Híradó сообщило, что оба мужчины работали водителями грузовиков.

Напомним: Недавно произошло несколько резонансных убийств украинцев за рубежом. Двое украинских военных погибли в апреле в немецкой Баварии в результате ножевых ранений, 57-летнему подозреваемому россиянину избрали меру пресечения.

Темы: ВенгрияубийствоУкраиначрезвычайное происшествие
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