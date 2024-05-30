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Офис генпрокурора: Уже 775 осужденных примкнули к рядам ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 30 мая 2024, 13:05
Офис генпрокурора: Уже 775 осужденных примкнули к рядам ВСУ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

К рядам Вооруженных сил Украины присоединились уже 775 осужденных, освобожденных для прохождения военной службы по контракту в особый период.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "В настоящее время в суд подано 2402 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы.

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При участии прокуроров суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 таких ходатайств. На их выполнение 775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных сил Украины".

Детали: По данным ОГП, изъявили желание защищать Родину больше всего осужденных, отбывающих наказание в учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 марта в Верховной Раде зарегистрировали законодательную инициативу, призванную внести изменения в законодательство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в особый период.
  • 8 мая Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.
  • 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал этот законопроект.
  • 29 мая в Минюсте сообщили, что первые осужденные, которые присоединились к ВСУ, сейчас уже проходят слаживание, а некоторые успели отличиться тем, что взяли в плен российского военного.

Темы: мобилизациятюрьмаармия
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