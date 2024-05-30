Офис генпрокурора: Уже 775 осужденных примкнули к рядам ВСУ
К рядам Вооруженных сил Украины присоединились уже 775 осужденных, освобожденных для прохождения военной службы по контракту в особый период.
Источник: пресс-служба ОГП
Дословно: "В настоящее время в суд подано 2402 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы.
При участии прокуроров суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 таких ходатайств. На их выполнение 775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных сил Украины".
Детали: По данным ОГП, изъявили желание защищать Родину больше всего осужденных, отбывающих наказание в учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях.
Предыстория:
- 13 марта в Верховной Раде зарегистрировали законодательную инициативу, призванную внести изменения в законодательство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в особый период.
- 8 мая Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.
- 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал этот законопроект.
- 29 мая в Минюсте сообщили, что первые осужденные, которые присоединились к ВСУ, сейчас уже проходят слаживание, а некоторые успели отличиться тем, что взяли в плен российского военного.