В Сумах слышали взрывы, в ОВА заявили об обстреле системами залпового огня
Суббота, 4 мая 2024, 23:43
В субботу вечером СМИ сообщали о звуках взрывов в Сумах, в ОГА объяснили, что враг применил дальнобойные системы залпового огня по Сумскому району.
Источник: Суспільне, Кордон.Медіа, Сумская областная военная администрация
Детали: В 22:13 Суспільне сообщило о взрыве в Сумах.
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Местное издание "Кордон.Медіа" сообщало о трех взрывах, которые были слышны в областном центре.
Позже появилось сообщение от ОВА.
Дословно Сумская ОВА: "Сегодня, 4 мая, враг применил дальнобойные системы залпового огня по Сумскому району. Предварительно, люди не пострадали".