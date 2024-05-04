В Сумах слышали взрывы, в ОВА заявили об обстреле системами залпового огня

В субботу вечером СМИ сообщали о звуках взрывов в Сумах, в ОГА объяснили, что враг применил дальнобойные системы залпового огня по Сумскому району.

Источник: Суспільне, Кордон.Медіа, Сумская областная военная администрация

Детали: В 22:13 Суспільне сообщило о взрыве в Сумах.

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Местное издание "Кордон.Медіа" сообщало о трех взрывах, которые были слышны в областном центре.

Позже появилось сообщение от ОВА.

Дословно Сумская ОВА: "Сегодня, 4 мая, враг применил дальнобойные системы залпового огня по Сумскому району. Предварительно, люди не пострадали".