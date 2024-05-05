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"Вагнеровцы" продолжают обучать белорусских военных – ЦНС

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 05:04
Вагнеровцы продолжают обучать белорусских военных – ЦНС
"вагнеровцы", фото: риа новости

По данным национального сопротивления, боевики российской ЧВК "Вагнер" продолжают обучение белорусской армии.

Источник: ЦНС

Детали: В сопротивлении со ссылкой на сообщения местных, сообщают, что сейчас с военнослужащими 120 ОМБр (базируется в Минске) проходят тактические учения в присутствии российских террористов.

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Дословно ЦНС: "Военнослужащие ведут огонь из танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2, гранатометов АГС-17 и минометов 2Б11 с закрытых огневых позиций.

Личный состав согласно учениям выполняет задачи по занятию рубежа, поиска, блокирования и уничтожения условного противника. При обучении активно используются беспилотные летательные аппараты".

Что предшествовало: В феврале сообщалось, что британская разведка считает, что в настоящее время на территории Беларуси находится менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер" и их используют в качестве инструкторов.

Темы: ВагнерБеларусь
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