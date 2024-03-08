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США ввели санкции против компаний, помогавших "ПВК Вагнера" в Африке

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 22:54
США ввели санкции против компаний, помогавших ПВК Вагнера в Африке
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Министерство финансов США 8 марта ввело санкции против двух компаний в России и Центрально-Африканской Республике, способствовавших деятельности "ПВК Вагнера" в Африке.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Под санкции США попала деревообрабатывающая компания Bois Rouge, также известная как Wood International Group SARLU, зарегистрированная в столице ЦАР Банги с 2019 года. Она – одна из многих компаний ЧВК Вагнера, которая получала концессии на разработку природных ресурсов в обмен на услуги наемников-террористов.

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По данным американского Минфина, с 2021 года Bois Rouge экспортирует тропические породы древесины покупателям в Китае, на Ближнем Востоке, в Европе и Центральной Азии.

Вторая компания – ООО "Брокер Эксперт" – зарегистрирована в Санкт-Петербурге и предоставляет брокерские услуги связанным с ЧВК Вагнера компаниям в Африке, в том числе Bois Rouge.

"Россия пытается использовать эти связанные с ЧВК Вагнероа компании в своих усилиях как для получения дополнительных доходов из-за рубежа, так и для продвижения своих интересов в Африке, часто за счет стран, где они расположены, их учреждений и граждан", – пояснил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

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Соединенные Штаты уже наложили санкции на многочисленные юридические и физические лица по всему миру, которые поддерживают ЧВК Вагнера и другие российские частные военные компании.

Еще в 2017 году США добавили ЧВК Вагнера в торговый черный список, а в конце 2022-го наложили новые ограничения на экспорт технологий для "Вагнера" с целью дальнейшего ограничения ее возможностей из-за участия в российском вторжении в Украину.

Темы: СШАВагнерАфрикасанкции
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