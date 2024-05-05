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Сводка: За сутки произошло 95 боевых столкновений Сил обороны с врагом

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 07:18
Сводка: За сутки произошло 95 боевых столкновений Сил обороны с врагом
украинские защитники, иллюстративное фото Генштаба

Россияне продолжают давить по всей линии фронта, за минувшие сутки украинские защитники отбили 95 атак оккупантов.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

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В общем, враг нанес 5 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении защитники отбили 12 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестовое Луганской области.

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На Лиманском направлении Силы обороны отбили 9 атак в районах Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отбили 12 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Роздоловка, Новый, Клищеевка, южнее Ивановского в Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 20 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции защитников в районах южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки враг совершил 10 безуспешных атак на позиции украинских войск.

Вместе с тем авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления, 3 зенитно-ракетных комплексах и 1 складу боеприпасов противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции и еще по 1 важному объекту противника.

Темы: Генштабвойна
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