Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зведення: За добу відбулося 95 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом

Ольга Глущенко Неділя, 5 травня 2024, 07:18
Зведення: За добу відбулося 95 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом
українські захисники, ілюстративне фото Генштабу

Росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту, за минулу добу українські захисники відбили 95 атак окупантів.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Реклама:

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку захисники відбили 12 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 атак у районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 12 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області тв Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 20 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка,  Парасковіївка, Водяне та Урожайне  Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції захисників у районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив 10 безуспішних атак на позиції українських військ.

Разом з тим авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об’єкту противника.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
Генштаб
Росіяни в суботу найбільше атакували на Авдіївському напрямку – Генштаб
Генштаб: За минулу добу відбулося 119 бойових зіткнень. Найбільше на Авдіївському напрямку
Генштаб: За минулу добу на фронті відбулося 97 зіткнень, найбільше – на Авдіївському напрямку
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: