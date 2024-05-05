Зведення: За добу відбулося 95 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом

Росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту, за минулу добу українські захисники відбили 95 атак окупантів.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

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Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку захисники відбили 12 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 атак у районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 12 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області тв Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 20 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції захисників у районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив 10 безуспішних атак на позиції українських військ.

Разом з тим авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об’єкту противника.