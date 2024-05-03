Генштаб: За минувшие сутки на фронте произошло 97 столкновений, больше всего - на Авдеевском направлении

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 97 боевых столкновений, враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 3 мая

Детали: На Купянском направлении украинские воины отбили 6 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Андреевка, Стельмаховка Луганской области.

Реклама:

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 7 атак в районе Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, а также населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новый, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили 28 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

ВИДЕО ДНЯ

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Водяное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 6 бесполезных атак на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления, а подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления противника".