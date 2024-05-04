Россияне в субботу больше всего атаковали на Авдеевском направлении – Генштаб

В течение суток на фронте зафиксировано 74 боевых столкновения, в частности на Авдеевском направлении защитники отразили 18 вражеских атак.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В общем враг нанес 5 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области; Луговка Сумской области; Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Миропольское, Большая Писаревка, Лесное, Ромашково Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечья, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении украинскими воинами отражено 8 атак в районах населенных пунктов Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестовое Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Котляровка Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новосадово и Ивановка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новый, Клищеевка, Роздоловка, южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спирное и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Роздоловка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Тарасовка и Новоселовка Первая Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 10 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Константиновка, Парасковиевка, Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции украинских защитников в районе южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Орехов и Преображенка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Белогорье, Роботино, Лобково Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 9 безуспешных атак на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Николаевка, Львов, Новотягинка, Понятовка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 складу боеприпасов противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции и еще 1 важному объекту противника.