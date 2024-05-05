Генштаб: На фронте более 100 боестолкновений, на Бахмутском направлении отражено 32 атаки

В воскресенье на фронте произошло 103 боевых столкновения, в частности на Бахмутском направлении защитники отразили 32 атаки, на Авдеевском – 24.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 103 боевых столкновения. В общем враг нанес 2 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Елино, Клюсы, Семеновка, Александровка, Николаевка Черниговской области; Тарасовка Сумской области.

На Купянском направлении украинскими воинами отражено 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар по городу Харьков. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силами обороны отражено 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово и Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка Луганской области; Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 32 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Новый, Роздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Клещеевка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Прогресс, Волчье и Галициновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Евгеновка и Елизаветовка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 безуспешные атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Велетенское, Понятовка, Инженерное, Ингулец, Антоновка и Садовое Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны и 2 артиллерийским средствам противника.