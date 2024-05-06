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В Эстонии стартуют военные учения «Весенний шторм» с участием 15 стран

Понедельник, 6 мая 2024, 10:52
В Эстонии стартуют военные учения «Весенний шторм» с участием 15 стран
Фото: Getty Images

В Эстонии в понедельник начинаются масштабные военные учения "Весенний шторм", которые до 17 мая продлятся в западной части страны и на островах, учения будут разделены на несколько этапов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на эстонского вещателя ERR

Детали: Сообщается, что, в частности, с 6 по 12 мая будут формировать подразделения и отрабатывать сотрудничество, а с 13 по 17 мая в Западной Эстонии, включая острова, состоятся основные учебные бои.

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В учениях будут задействованы около 14 тысяч участников из 15 стран, в том числе из Канады, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Польши, Швеции, Великобритании и США.

В этом году "Весенний шторм" впервые привлекает и местное население к учениям по повышению осведомленности об опасностях. Местные жители получат SMS-сообщения с инструкцией укрыться в укрытиях.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В настоящее время в Финляндии продолжаются учения НАТО Arrow 24, в которых примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 военных, а также иностранные военнослужащие.
  • Ранее стало известно, что в Финляндии планируется открыть штаб-квартиру сухопутных сил Североатлантического Альянса, которая позволит расширить деятельность командования объединенных сил в американском городе Норфолк.

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