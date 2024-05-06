Россияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет

5 мая российские оккупанты пытались сбить воздушные цели возле Мариуполя, но попали в гражданский автомобиль, в результате чего были ранены супруги.

Источник: Мариупольский городской совет в соцсетях

Детали: Сообщается, что мужчину и женщину доставили в мариупольскую больницу.

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По неподтвержденной информации, пострадавшим ампутировали конечности.

В то же время гауляйтер так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что автомобиль с мирными жителями якобы подорвался на украинской 82-миллиметровой мине, которую почему-то за два года оккупации никто не убрал.

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Кроме того, сообщают в горсовете, на выходных российские военные протаранили гражданский автомобиль в Мариуполе. По предварительной информации, известно о гибели водителя пострадавшей машины.

Дословно: "Подобные случаи регулярно происходят в городе. Оккупанты не соблюдают никаких дорожных правил. Полиция же в свою очередь закрывает глаза на все правонарушения военных, даже с летальными случаями мирных мариупольцев".