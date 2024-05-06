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США не будут направлять представителей на "инаугурацию" Путина, но до сих пор признают его "президентом"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 6 мая 2024, 22:19
США не будут направлять представителей на инаугурацию Путина, но до сих пор признают его президентом
спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. фото - Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Соединенные Штаты проигнорируют так называемую инаугурацию российского правителя Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Источник: спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге в понедельник вечером, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, будут ли США направлять представителя посольства на "инаугурацию" Путина ввиду того, что посол сейчас находится за пределами Москвы, Миллер ответил: "Нет, нашего представителя не будет на его инаугурации".

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Он, однако, подтвердил предыдущую позицию Вашингтона о том, что там и дальше признают Владимира Путина президентом России.

"Мы однозначно не признаем те выборы (президента в России. – Ред.) свободными и честными, но он – президент России и будет продолжать действовать в этой роли", – пояснил представитель Госдепа.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявили, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" кремлевского правителя. Ряд государств ЕС уже объявили, что не будут присутствовать.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.

Темы: СШАПутинРосcия
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