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Кирби о ядерном шантаже: России просто надо вывести свои войска

Алена ИвашкивВторник, 7 мая 2024, 06:31
Кирби о ядерном шантаже: России просто надо вывести свои войска
Джон Кирби, фото: Getty Images

Чтобы уберечь свои войска от поражения оружием западного производства, Россия должна просто вывести их с территории Украины, считает координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. 

Источник: Кирби, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, "Голос Америки"

Прямая речь Кирби: "Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, - то самый легкий способ избежать этого, - это просто, вывести свои войска.

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Для лидера крупной ядерной державы это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания".

Детали: Однако пока, Администрация не видит реальных шагов со стороны РФ относительно вероятного использования ядерного оружия, несмотря на агрессивную риторику.

О том, что пока Вашингтон не видит признаков возможного использования Россией ядерного оружия на территории Украины, заявил и Миллер.

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Прямая речь Миллера: "Российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной в течение всего конфликта. Несмотря на все мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также - никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине".

Предыстория: 

  • В понедельник Министерство обороны России заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Путина в ближайшее время проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия.
  • Официальная Москва заявила, что посла Великобритании Найджела Кейси вызвали в российское Министерство иностранных дел, чтобы выразить ноту протеста. Это касалось предыдущих заявлений главы МИД Великобритании Джеймса Кэмерона о том, что ВСУ могут использовать предоставленное Лондоном оружие на территории РФ. Об этом Кэмерон заявил во время своего визита в Киев, в четверг, 2-го мая.
  • Отвечая на это заявление, в Москве сказали, что готовы наносить удары по британским военным объектам, как на территории Украины, так и за ее пределами. Ранее в тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия начала подготовку к ядерным учениям, обвинив министра иностранных дел Великобритании Джеймса Кэмерона и президента Франции Эммануэля Макрона в "провокационных заявлениях и угрозах" и усилении поддержки Украины.

Темы: СШАРосcиявойнаядерное оружие
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