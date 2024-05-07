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Суд может отправить Трампа в тюрьму еще до окончания процесса

Алена ИвашкивВторник, 7 мая 2024, 03:28
Суд может отправить Трампа в тюрьму еще до окончания процесса
фото: УП

В понедельник судья в уголовном процессе против Дональда Трампа оштрафовал его на 1000 долларов и приговорил за неуважение к суду в десятый раз за нарушение приказа о неразглашении информации. Дальнейшие нарушения могут привести бывшего президента к уголовной ответственности и тюрьме.

Источник: Reuters

Детали: Судья Хуан Мерчан сказал, что девять штрафов в размере 1000 долларов, которые он наложил ранее, кажется, не помешали богатому бизнес-магнату нарушить приказ, запрещающий ему публично говорить о присяжных и свидетелях в первом уголовном процессе против бывшего президента США.

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Такое нарушение наказывается штрафом до 1000 долларов США или тюремным заключением на срок до 30 суток.

Прямая речь Мерчана: "Я не хочу накладывать заключение и сделал все возможное, чтобы избежать этого. Но я сделаю это, если необходимо".

Еще детали: Тюремный приговор станет беспрецедентным шагом в историческом процессе, который связан с выплатой денег за молчание актрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года.

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Судья заявил, что считает заключение поистине последним средством, поскольку оно может сорвать судебный процесс, создать чрезвычайные проблемы с безопасностью и осложнить президентские выборы 2024 года.

Но он также подчеркнул, что "длительные и преднамеренные" нарушения Трампом приказа о неразглашении информации являются "прямым нападением на верховенство закона".

На прошлой неделе Мерчан оштрафовал Трампа на 9000 долларов за девять постов в социальных сетях, которые, по его мнению, нарушили запрет неразглашения информации.

Предыстория:

  • Белый дом в воскресенье осудил Трампа из-за сообщения о том, что он сравнил администрацию президента Байдена с гестапо - тайной полицией Германии времен нацизма.
  • Это произошло через несколько дней после того, как нью-йоркский судья признал Трампа виновным в неуважении к суду за нарушение судебного приказа о неразглашении тайны.
  • Недавно Байден пошутил над Трампом, сказав, что соревнуется "с 6-летним ребенком".  

Темы: ТрампСША
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