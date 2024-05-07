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Десантники ВСУ устроили боевикам на мотоциклах взрывное ралли

Валентина РоманенкоВторник, 7 мая 2024, 16:00
Десантники ВСУ устроили боевикам на мотоциклах взрывное ралли
скриншот

Во время вражеского штурма в районе Новомихайловки Донецкой области бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады уничтожили восемь российских мотоциклов и одну БМП с пехотой.

Источник: пресс-служба бригады в соцсетях

Дословно: "Бывает же такое! Российские оккупанты пересели на мотоциклы, чтобы дерзко ворваться на позиции таврийских десантников в районе Новомихайловки.

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Но наши операторы ударных дронов креатива не оценили и каждому гонщику еще задолго до финиша выписали по штрафу за превышение скорости".

Детали: Указано, что во время этого штурма было уничтожено 8 мотоциклов и одну БМП с пехотой. Еще одну "БМП" и танк воинам ДШВ удалось повредить.

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Напомним: Жестокая битва за маленькое село Новомихайловка, где раньше проживало всего полторы тысячи человек, началась в конце осени 2023 года.

Чтобы захватить этот населенный пункт, враг сосредоточил на узком участке фронта сразу 10 своих бригад и полков общей численностью до 30 тысяч бойцов. Противник ежедневно бросает в атаку танки, боевые бронированные машины и не жалеет пехоты.

За 6 месяцев боев николаевские десантники уничтожили более 300 единиц вражеской техники.

Темы: Вооруженные силывойнаДонецкая область
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