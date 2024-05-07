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В Хорватии во время испытания оружия пострадали двое работников завода 

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 7 мая 2024, 19:33
В Хорватии во время испытания оружия пострадали двое работников завода 
Иллюстративное фото: Facebook/HS Produkt

7 мая на оружейном заводе HS Produkt в хорватском городе Карловац во время испытания оружия двое работников получили огнестрельные ранения. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал Jutarnji List

Детали: Представитель HS Produkt Желько Павлин рассказал, что инцидент произошел во время осмотра и испытания нового прототипа оружия. После этого на завод вызвали правоохранителей, а пострадавших отправили в больницу.

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Хорватская полиция подтвердила, что получила сообщение об инциденте после 11:30 и зафиксировала ранения 76-летнего гражданина Хорватии, работника HS Produkt, и 57-летнего американца.

У обоих мужчин констатировали легкие огнестрельные ранения. Одного выписали из больницы Карловаца после перевязки, другой – остался из-за травмы руки.

Напомним: В прошлом месяце на заводе крупнейшего британского производителя оружия BAE Systems, что в графстве Монмутшир на юге Уэльса, произошел взрыв.

Темы: Хорватияоружие
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