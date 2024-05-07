У Хорватії під час випробування зброї постраждали двоє працівників заводу 

7 травня на збройовому заводі HS Produkt в хорватському місті Карловац під час випробування зброї двоє працівників отримали вогнепальні поранення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал Jutarnji List

Деталі: Представник HS Produkt Желько Павлин розповів, що інцидент стався під час огляду та випробування нового прототипу зброї. Після цього на завод викликали правоохоронців, а потерпілих відправили в лікарню.

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Хорватська поліція підтвердила, що отримала повідомлення про інцидент після 11:30 і зафіксувала поранення 76-річного громадянина Хорватії, працівника HS Produkt, та 57-річного американця.

В обох чоловіків констатували легкі вогнепальні поранення. Одного виписали з лікарні Карловаца після перев'язки, інший – залишився через травму руки.

Нагадаємо: Минулого місяця на заводі найбільшого британського виробника зброї BAE Systems, що у графстві Монмутшир на півдні Уельсу, стався вибух.