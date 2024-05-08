Польша, США и страны Балтии начали совместные учения военно-воздушных сил

Начались многонациональные учения военно-воздушных сил Польши, Соединенных Штатов и стран Балтии "Astral Knight-24 ("Звездный рыцарь-24").

Источник: Оперативное командование ВС Польши в X

Детали: Основной целью обучения является "расширение интеграции систем IAMD (интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны) и построение архитектуры управления и контроля в воздушной сфере".

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Предполагается интеграция многонациональных сил и средств по сценариям реальных учений и виртуальной визуализации в режиме реального времени - FTX (Field Training Exercise) и LVC (Live Virtual Constructive).

В процессе планирования и выполнения задач ключевую роль играют офицеры 183-й группы авиационных операций (AOG) и Центра воздушных операций - командование авиационного компонента (COP-DKP). Они систематически осуществляют мероприятия по интеграции взаимодополняющих элементов, усиление оперативных возможностей и укрепление межличностных связей персонала.

Напомним:

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