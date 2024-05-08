Польша, США и страны Балтии начали совместные учения военно-воздушных сил
Начались многонациональные учения военно-воздушных сил Польши, Соединенных Штатов и стран Балтии "Astral Knight-24 ("Звездный рыцарь-24").
Источник: Оперативное командование ВС Польши в X
Детали: Основной целью обучения является "расширение интеграции систем IAMD (интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны) и построение архитектуры управления и контроля в воздушной сфере".
Предполагается интеграция многонациональных сил и средств по сценариям реальных учений и виртуальной визуализации в режиме реального времени - FTX (Field Training Exercise) и LVC (Live Virtual Constructive).
В процессе планирования и выполнения задач ключевую роль играют офицеры 183-й группы авиационных операций (AOG) и Центра воздушных операций - командование авиационного компонента (COP-DKP). Они систематически осуществляют мероприятия по интеграции взаимодополняющих элементов, усиление оперативных возможностей и укрепление межличностных связей персонала.
Напомним:
- Польские истребители F-16 3 и 6 мая перехватывали и сопровождали российский самолет-разведчик Ил-20, который совершал полеты над нейтральными водами Балтийского моря.
- Немецкие истребители Eurofighter, которые дислоцируются на авиабазе Лааге, 26 апреля поднимались в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.