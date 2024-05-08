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Оккупанты ударили по Запорожью: повредили критическую инфраструктуру, парк, транспорт

Ирина БалачукСреда, 8 мая 2024, 13:48
Оккупанты ударили по Запорожью: повредили критическую инфраструктуру, парк, транспорт
Фото ГСЧС

Ночью 8 мая российские оккупанты атаковали Запорожье − попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры, также повреждена пожарная часть, но обошлось без жертв.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС в Telegram

Прямая речь Федорова: "Россияне снова массированно атаковали мирное Запорожье. Попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушения. Предварительно, без пострадавших". 

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фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС добавили, что, кроме объектов критической и гражданской инфраструктуры, оккупанты ударили по гаражному кооперативу, одному из парков города и городскому электротранспорту.

 
фото ГСЧС

Также разрушениям подверглась одна из пожарных частей Запорожья − повреждены служебные помещения и фасад здания. Погибших и травмированных нет. 

 
фото ГСЧС

"К ликвидации последствий российских обстрелов привлекались 32 спасателя и 7 единиц техники. Сейчас работы завершены", − подытожили в ГСЧС.

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Фото Из Telegram Федорова 

Позже Федоров добавил, что в результате ракетной атаки повреждены объекты в 4-х районах города. 

 
Фото Из Telegram Федорова 

В частности, 15 жилых домов и 6 нежилых, 3 учебных заведения, учреждение здравоохранения, гараж и автомобили. 

 
Фото Из Telegram Федорова 

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Темы: Запорожьеракетный удар
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