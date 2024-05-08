Оккупанты ударили по Запорожью: повредили критическую инфраструктуру, парк, транспорт
Ночью 8 мая российские оккупанты атаковали Запорожье − попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры, также повреждена пожарная часть, но обошлось без жертв.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров и ГСЧС в Telegram
Прямая речь Федорова: "Россияне снова массированно атаковали мирное Запорожье. Попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушения. Предварительно, без пострадавших".
Детали: В ГСЧС добавили, что, кроме объектов критической и гражданской инфраструктуры, оккупанты ударили по гаражному кооперативу, одному из парков города и городскому электротранспорту.
Также разрушениям подверглась одна из пожарных частей Запорожья − повреждены служебные помещения и фасад здания. Погибших и травмированных нет.
"К ликвидации последствий российских обстрелов привлекались 32 спасателя и 7 единиц техники. Сейчас работы завершены", − подытожили в ГСЧС.
Позже Федоров добавил, что в результате ракетной атаки повреждены объекты в 4-х районах города.
В частности, 15 жилых домов и 6 нежилых, 3 учебных заведения, учреждение здравоохранения, гараж и автомобили.
Предыстория:
- В ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.
- В Киеве не зафиксировано пострадавших людей и разрушений. Все воздушные цели в районе столицы уничтожила противовоздушная оборона.
- Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Россияне били по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повредив оборудование.
- В результате российской ракетной атаки в Броварах Киевской области возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, есть попадание и в Винницкой области.
- Российские оккупанты во время ночной ракетной атаки повредили объект критической инфраструктуры, 13 жилых домов и десятки гаражей в Кировоградской области, ранение получил ребенок, есть попадания и в Полтавской области.
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что российские войска атаковали Украину 55 ракетами различных типов и 21 ударным дроном, 59 вражеских воздушных целей удалось уничтожить.