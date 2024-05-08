В Индии обманом вербовали мужчин на войну РФ с Украиной: арестованы четверо подозреваемых

В Индии по делу о торговле людьми арестовали четверых человек, которые обманом заманивали молодых мужчин для участия в военных действиях российской армии в Украине.

Источник: релиз Центрального бюро расследований Индии, Reuters

Детали: Речь идет о мартовском расследовании, когда в Индии была раскрыта крупная сеть торговли людьми, действующую по всей стране и нацеленную на доверчивых молодых людей, которым предлагали выгодную работу за границей.

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Через социальные сети, такие как Youtube и т.д., а также через своих местных знакомых/агентов торговцы людьми заманивали своих соотечественников якобы на высокооплачиваемую работу в России.

Затем проданные индийские граждане проходили боевую подготовку и против воли направлялись в зону боевых действий в Украине. Установлено, что некоторые из потерпевших получили тяжелые ранения.

По данным ЦБР, таким образом были обмануты около 35 индийских мужчин.

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