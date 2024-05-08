Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Индии обманом вербовали мужчин на войну РФ с Украиной: арестованы четверо подозреваемых

Валентина РоманенкоСреда, 8 мая 2024, 16:52
В Индии обманом вербовали мужчин на войну РФ с Украиной: арестованы четверо подозреваемых
иллюстративное фото

В Индии по делу о торговле людьми арестовали четверых человек, которые обманом заманивали молодых мужчин для участия в военных действиях российской армии в Украине.

Источник: релиз Центрального бюро расследований Индии, Reuters

Детали: Речь идет о мартовском расследовании, когда в Индии была раскрыта крупная сеть торговли людьми, действующую по всей стране и нацеленную на доверчивых молодых людей, которым предлагали выгодную работу за границей.

Реклама:

Через социальные сети, такие как Youtube и т.д., а также через своих местных знакомых/агентов торговцы людьми заманивали своих соотечественников якобы на высокооплачиваемую работу в России.

Затем проданные индийские граждане проходили боевую подготовку и против воли направлялись в зону боевых действий в Украине. Установлено, что некоторые из потерпевших получили тяжелые ранения.

По данным ЦБР, таким образом были обмануты около 35 индийских мужчин.

ВИДЕО ДНЯ

Среди задержанных 7 мая 2024 года – переводчик, человек, занимавшийся оформлением виз и бронированием авиабилетов, а также два "главных вербовщика".

Темы: ИндияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
Индия
Между Канадой и Индией возник дипломатический скандал
Apple увеличивает производство iPhone в Индии - теперь в стране собирают каждый седьмой смартфон компании
Все индийские НПЗ отказались от российской нефти на танкерах "Совкомфлота" из-за санкций США
Последние новости
00:44
Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции против скандального закона в Грузии
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
Все новости...
Реклама:
Реклама: