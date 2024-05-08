Арахамия прогнозирует, что около 70% военнообязанных будут обновлять данные через е-кабинет
Глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия прогнозирует, что около 70% военнообязанных будут обновлять военно-учетные данные через электронный кабинет.
Источник: Арахамия во время брифинга в Верховной Раде
Детали: Член оборонного парламентского комитета напомнил, что с 18 мая все военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные. По его словам, это можно сделать тремя путями - через ТЦК и СП или ЦПАУ, или электронный кабинет, который вскоре должно создать Министерство обороны.
Прямая речь: "У нас прогноз, что где-то 70% людей будут делать это через электронный кабинет".
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Предыстория:
- Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Документ вступает в силу 18 мая.
- Главное изменение в законе, по сравнению с первоначальной версией, - исключение конкретных сроков демобилизации военнослужащих.
- Парламент поручил Кабинету министров унормировать вопрос увольнения военных со службы и их ротации отдельным законопроектом.