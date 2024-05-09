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Россияне атаковали громады Сумщины КАБами, сбросили 28 мин

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 мая 2024, 03:12
Россияне атаковали громады Сумщины КАБами, сбросили 28 мин
последствия вражеских обстрелов Сумщины, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 36 обстрелов Сумской области, на две ромады сбросили 28 мин, еще две – атаковали КАБами.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 183 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: По Юнаковской громаде враг бил из минометов, РСЗО, артиллерии и нанес авиаудар КАБ. В общем - 25 взрывов.

Эсманскую громаду атаковал из минометов, артиллерии, пулеметов - 11 взрывов.

На Середино-Будскую громаду россияне сбросили 15 мин. Также были обстрелы из РСЗО, артиллерии, FPV дронами – 23 взрыва.

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В Белопольской громаде зафиксировали атаки FPV-дронов, минометные и артобстрелы, 19 взрывов.

По Зноб-Новгородской громаде противник ударил из минометов, 7 взрывов.

По Миропольской громаде совершил обстрел из артиллерии, 2 взрыва.

В Великописаревской громаде зафиксировали обстрелы из минометов и РПГ, 32 взрыва.

На Краснопольскую громаду россияне сбросили 13 мин.

По Шалыгинской громаде враг нанес авиаудар КАБ и совершил пулеметный обстрел.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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