ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен

Цистерны с топливом на Крымском мосту, 8 июня 2024 года, скриншот видео с сайта "Милитарный"

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что украинские удары по российским военным и логистическим объектам могли заставить российские войска изменить свою дислокацию и транспортные схемы.

Источник: ISW

Детали: Как отмечается в обзоре, украинское партизанское движение "Атеш" сообщило 10 июня, что российские войска недавно передислоцировали системы противовоздушной обороны из оккупированного Крыма в Белгородскую область, и что в результате российская ПВО не полностью прикрывает Крым.

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Кадры, датированные 8 июня, показывают, что Россия начала транспортировать топливо через Керченский пролив через железнодорожный мост.

В конце апреля спикер Южного оперативного командования ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что российские власти не перевозят топливо через железнодорожный мост через Керченский пролив с марта 2024 года из-за угрозы украинского удара по мосту во время прохождения транспорта с топливом, что может привести к возгоранию и возможному разрушению моста.

Украинское военное издание "Милитарный" 10 июня оценило, что украинские удары по железнодорожным баржам через Керченский пролив 30 мая побудили российские власти снова начать транспортировку топлива через железнодорожный мост.

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Дословно ISW: "Непонятно, будут ли российские власти продолжать использовать железнодорожный мост через Керченский пролив для транспортировки топлива и логистики в оккупированный Крым в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Это, вероятно, облегчило бы некоторые логистические ограничения, поскольку Россия пытается компенсировать потерю паромов через пролив, но сделало бы мост через Керченский пролив все более уязвимым для украинских ударов, особенно если российские средства противовоздушной обороны Крыма уменьшатся, как сообщал "Атеш"".

Ключевые выводы ISW за 10 июня:

В ночь на 10 июня украинские войска нанесли удар по объектам российской противовоздушной обороны в оккупированном Крыму, вероятно, с помощью ATACMS.

Представитель Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук опроверг сообщение Sky News о том, что украинские силы нанесли удар по российскому десантному кораблю класса "Ропуха" в Азовском море в ночь на 9 июня.

Новый министр обороны России Андрей Белоусов встретился с группой российских военных блогеров и военных комментаторов, что свидетельствует о том, что Кремль стремится частично использовать замену Белоусовым крайне непопулярного бывшего министра обороны Сергея Шойгу для наведения мостов и развития связей с более широким сообществом военных блогеров.

Официальные лица из России, Ирана и Китая провели двусторонние встречи в кулуарах встречи министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде 10 июня.

Государственный департамент США объявил, что США и Польша совместно создали в Варшаве Украинскую коммуникационную группу (UCG) для противодействия российской дезинформации, предлагая основанные на фактах репортажи о войне в Украине.

Недавно российские войска продвинулись на юго-запад от Донецка и в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.

Министр обороны России Андрей Белоусов на своей новой должности, похоже, сосредоточится на программах здравоохранения для российских военнослужащих.

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