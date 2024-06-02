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Глава Пентагона прокомментировал возможность войны с Китаем

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 июня 2024, 03:36
Глава Пентагона прокомментировал возможность войны с Китаем
Остин, фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война или противостояние с Китаем "не являются неизбежными" или "неотвратимыми".

Источник: Остин в Сингапуре, цитирует АР

Прямая речь: "По моему мнению, война или столкновение с Китаем не является неизбежным или неотвратимым".

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"Лидеры великих держав должны продолжать работать вместе, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы уменьшить возможности для просчетов и недоразумений".

"Не каждый разговор будет приятным, но важно, чтобы мы продолжали разговаривать друг с другом. И важно, чтобы мы продолжали поддерживать наших союзников и партнеров в их интересах".

"Пока мы разговариваем, мы можем определить те вопросы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы установили предохранители, чтобы не было ложных представлений и просчетов... которые могут выйти из-под контроля".

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Детали: Остин отметил, что многие из этих вопросов лучше всего решать путем переговоров, но также заверил, что Вашингтон и в дальнейшем будет обеспечивать защиту прав стран региона и их доступ к своим исключительным экономическим зонам.

Что предшествовало: Остин встретился в пятницу со своим китайским коллегой Дун Цзюнем в Сингапуре, чтобы обсудить оборонные отношения между США и КНР, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

Напомним: Ранее Германия направила два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион, пытаясь усилить свое военное присутствие там на фоне роста напряженности между Китаем и Тайванем.

Перед этим глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино заявил, что Китай быстро становится более агрессивным в своей риторике и действиях в Азии.

В марте Аквилино заявлял, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и будет готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

По данным СМИ, глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену во время их саммита в Сан-Франциско, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, но когда это произойдет – еще не определено.

Темы: СШАКитай
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