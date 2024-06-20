Белый дом о визите Путина в КНДР: Россия хочет собрать коалицию

По мнению старшего директора по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкла Карпентера, визит правителя России Владимира Путина в Северную Корею свидетельствует о стремлении России собрать коалицию с другими странами, в частности с КНДР, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

Источник: Карпентер, цитирует Укринформ

Детали: Представитель Белого дома отметил, что России это не поможет в противостоянии всему демократическому миру, который продолжает обеспечивать мощную поддержку Украины.

Реклама:

Прямая речь: "Относительно встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне и всей помпезности и великолепия, которые отражают тоталитарный характер режим в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства".

"Ее (РФ – ред.) ближайшими партнерами в мире стали Северная Корея, Иран, Сирия, а затем в определенной степени Китай, который хоть и не предоставляет России оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения".

Детали: Карпентер уточнил, что речь идет, в частности, о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. И это, по его словам, усиливает угрозу для Украины, а также для европейской безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Это, в широком смысле, коалиция, которую собирает Россия.

Но сравните ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины, а затем с примерно 100 странами, которые поддержали принципы Устава ООН в Швейцарии, и вы увидите явный контраст".

Что предшествовало: Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.

Напомним: