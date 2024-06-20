Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом о визите Путина в КНДР: Россия хочет собрать коалицию

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 июня 2024, 04:30
Белый дом о визите Путина в КНДР: Россия хочет собрать коалицию
Владимир Путин, Ким Чен, Ын, фото: РИА Новости

По мнению старшего директора по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкла Карпентера, визит правителя России Владимира Путина в Северную Корею свидетельствует о стремлении России собрать коалицию с другими странами, в частности с КНДР, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.

Источник: Карпентер, цитирует Укринформ

Детали: Представитель Белого дома отметил, что России это не поможет в противостоянии всему демократическому миру, который продолжает обеспечивать мощную поддержку Украины.

Реклама:

Прямая речь: "Относительно встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне и всей помпезности и великолепия, которые отражают тоталитарный характер режим в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства".

"Ее (РФ – ред.) ближайшими партнерами в мире стали Северная Корея, Иран, Сирия, а затем в определенной степени Китай, который хоть и не предоставляет России оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения".

Детали: Карпентер уточнил, что речь идет, в частности, о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. И это, по его словам, усиливает угрозу для Украины, а также для европейской безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Это, в широком смысле, коалиция, которую собирает Россия.

Но сравните ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины, а затем с примерно 100 странами, которые поддержали принципы Устава ООН в Швейцарии, и вы увидите явный контраст".

Что предшествовало: Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.

Напомним:

  • Путин накануне визита в КНДР опубликовал статью, где похвалил эту страну за "твердую поддержку" оккупантов в войне против Украины и заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей, "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".
  • 19 июня российские пропагандистские издания заявили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын выразил "полную поддержку" российской агрессии в Украине во время визита правителя Кремля в КНДР.

Темы: ПутинКНДРкоалиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
Путин
Путин и Ким Чен Ын бросают вызов Западу и мировому порядку – ISW
Путин прибыл во Вьетнам, планирует обсудить "партнерство стран"
Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предусматривающее помощь в случае агрессии
Последние новости
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
22:32
Россияне в субботу убили жителя Херсонщины, еще 3 ранили
22:29
велоспортТур де Франс стартовал с сенсационной победы Ромэна Барде
Все новости...
Реклама:
Реклама: