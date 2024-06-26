На суде охранник Тищенко кричал на судью и угрожал вскрыть себе вены – СМИ

Печерский районный суд города Киева избирает меру пресечения охраннику Николая Тищенко - Сергею Цубере: во время заседания охранник нардепа кричал на судью и угрожал вскрыть себе вены, из-за этого суд откладывали до 13:00.

Источник: "Слідство.Інфо" из зала суда

Детали: Сергея Цуберу подозревают в пытках (часть 2 статьи 127) и незаконном лишении свободы человека (часть 2 статьи 146 УК Украины). По данным следствия, он был в группе людей, которые 20 июня по приказу народного депутата Николая Тищенко задержали и избили бывшего военнослужащего ВСУ. Мужчину по меньшей мере дважды ударили и душили, чтобы он не сопротивлялся и дал себя обездвижить. Затем на потерпевшего надели железные наручники и в течение 20 минут не снимали их.

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Цуберу привели в судебный зал правоохранители. Адвокат охранника Тищенко не явился в суд. Подозреваемый начал кричать в зале и требовал привести его защитника, говорил, что его судят незаконно и угрожал, что нанесет себе вред. Из-за поведения подозреваемого, суд перенесли на 13:00 этого дня. Прокуроры просят содержания под стражей без права залога.

Что предшествовало: Печерский районный суд Киева 25 июня избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко. По решению суда Тищенко должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

После окончания судебного заседания разгорелся скандал, поскольку Тищенко после избрания меры пресечения заметили в пятизвездочном отеле Киева Hyatt. Правоохранители надели электронный браслет нардепу только в 22:30. До этого Тищенко свободно передвигался по городу.

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Источники "Слідства.Інфо" в Офисе генпрокурора объяснили, почему так произошло. Существует процедура получения постановления для одевания электронного браслета подозреваемому: сначала суд избирает меру пресечения, затем правоохранители направляют это постановление в Нацпол. После обработки постановления, вызывают подозреваемого и одевают на него браслет.

Между направлением этого постановления и вызовом Тищенко прошло определенное время (до двух часов). За это время нардеп имел право посетить любое место. Нардеп явился на вызов и ему надели браслет.

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