Россияне ударили по 10 громадам Сумщины

В течение прошлого дня россияне совершили 19 обстрелов Сумской области, на две громады сбрасывали мины, еще одну обстреляли кассетными боеприпасами.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Хотинская, Белопольская, Николаевская, Краснопольская, Шосткинская, Эсманская, Шалыгинская, Новослободская, Великописаревская громады".

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Детали: По Миропольской громаде враг совершил артиллерийские обстрелы, 2 взрыва.

На территорию Хотинской громады россияне сбросили 4 мины.

По Белопольской громаде нанесли удары с использованием FPV-дрона, минометов, артиллерии, сбросили с БпЛА взрывные устройства. В общем - 24 взрыва.

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В Николаевской громаде зафиксировали артиллерийские обстрелы, 2 взрыва.

По Краснопольской громаде был обстрел из минометов, тоже 2 взрыва.

Шосткинскую громаду оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами, 2 взрыва.

В Есманьской общине зафиксировали минометные обстрелы, 2 взрыва.

По Шалыгинской громаде россияне нанесли удар с использованием FPV-дрона, 2 взрыва.

По Великописаревской громаде тоже ударили FPV-дроном, так же 2 взрыва.

На территорию Новослободской громады враг сбросил 4 мины.