Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве работники банка украли со счета клиентки несколько миллионов и накупили украшений

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 июня 2024, 12:04
В Киеве работники банка украли со счета клиентки несколько миллионов и накупили украшений
фото полиции

В Киеве злоумышленники с помощью поддельных документов сняли средства с банковского счета клиентки, приобрели украшения и разделили между собой.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, в преступную группу входило три человека: 32-летний управляющий филиала банка (по данным источника УП, речь идет об "Ощадбанке") и двое его знакомых.

Реклама:

Работник финучреждения выбрал среди клиентов банка женщину, на счету которой хранится значительная сумма денег и передал ее данные 42-летнему знакомому, который изготовил фиктивные документы на ее имя. В дальнейшем их 29-летняя сообщница в парике, используя поддельные документы, сняла со счета потерпевшей 169 тысяч долларов США.

В тот же день злоумышленники конвертировали похищенные средства в гривни, переведя таким образом почти 6,2 млн на открытый ими гривневый карточный счет.

Во время обысков полицейские изъяли у фигурантов ряд вещественных доказательств, подтверждающих их вину, среди которых в частности "черновые" записи и телефоны с перепиской, парики, которые использовала одна из фигурантов для маскировки, деньги и ювелирные украшения, приобретенные за средства потерпевших, а также три автомобиля.

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Кроме того, во время досудебного расследования полицейские установили еще пятерых потерпевших, с чьих счетов злоумышленники аналогичным образом сняли деньги. Точная сумма нанесенного им ущерба пока устанавливается, по предварительным подсчетам она может достигать 10 млн грн.

 

Следователи под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Сейчас следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Темы: мошенничествоКиевбанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский о мобилизации: Если хотим сохранить государство, то надо его отстоять

Бил и унижал курсантов: офицеру Нацакадемии сухопутных войск объявили подозрение

Украина выполнила все требования для начала переговоров о вступлении в ЕС – глава Еврокомиссии

Шольц анонсировал поставку Украине Patriot, IRIS-T и ракет в ближайшие "недели и месяцы"

В Запорожье застрелили чиновника горсовета, который заявлял о давлении со стороны главы ОВА

Энергетики добавили 4 часа плановых отключений света

Все новости...
мошенничество
Киберполиция раскрыла новую мошенническую схему: аферисты обещают выплаты из Польши
Киевлянин выдавал себя за сотрудника СБУ и выманивал деньги у родственников военнопленных
Летел в Быдгощ, оказался в Португалии: в мошенничестве разоблачен замглавы облсовета
Последние новости
17:45
Замена ультрапереработанных продуктов на свежие снижает риск болезней сердца – исследование
17:42
Бронирование военнообязанных сотрудников сейчас является главным вызовом для бизнеса – опрос
17:38
видеоВ Одессе возле ТЦК подрались медики и военные
17:31
"Мечтала развивать Крым". На фронте погибла военная Шура Рязанцева
17:31
"Укрэнерго" договорилось с немецким банком о 15 млн евро на подстанции
17:30
Из-за позиции Венгрии на саммите "Бухарестской девятки" не смогли сделать совместное заявление
17:01
Украина впервые присоединилась к комитету по охране культурного наследия ЮНЕСКО
16:40
Страны Балтии отключатся от единой с РФ и Беларусью энергосистемы в 2025 году
16:39
В Дании арестовали российскую шпионку
16:29
видеоНиколаевские морпехи показали феерический салют из вражеской БМП
Все новости...
Реклама:
Реклама: