В Киеве работники банка украли со счета клиентки несколько миллионов и накупили украшений

В Киеве злоумышленники с помощью поддельных документов сняли средства с банковского счета клиентки, приобрели украшения и разделили между собой.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, в преступную группу входило три человека: 32-летний управляющий филиала банка (по данным источника УП, речь идет об "Ощадбанке") и двое его знакомых.

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Работник финучреждения выбрал среди клиентов банка женщину, на счету которой хранится значительная сумма денег и передал ее данные 42-летнему знакомому, который изготовил фиктивные документы на ее имя. В дальнейшем их 29-летняя сообщница в парике, используя поддельные документы, сняла со счета потерпевшей 169 тысяч долларов США.

В тот же день злоумышленники конвертировали похищенные средства в гривни, переведя таким образом почти 6,2 млн на открытый ими гривневый карточный счет.

Во время обысков полицейские изъяли у фигурантов ряд вещественных доказательств, подтверждающих их вину, среди которых в частности "черновые" записи и телефоны с перепиской, парики, которые использовала одна из фигурантов для маскировки, деньги и ювелирные украшения, приобретенные за средства потерпевших, а также три автомобиля.

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Кроме того, во время досудебного расследования полицейские установили еще пятерых потерпевших, с чьих счетов злоумышленники аналогичным образом сняли деньги. Точная сумма нанесенного им ущерба пока устанавливается, по предварительным подсчетам она может достигать 10 млн грн.

Следователи под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Сейчас следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.