Россияне ударили ракетами по Криворожью: пострадал местный житель

4 июня российские военные нанесли ракетные удары по Криворожскому району Днепропетровской области, в результате чего пострадал 69-летний мужчина.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Опять ракетная атака на область. Под вражеский удар попало Криворожье. Пострадал 69-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно".

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Детали: Также оккупанты повредили частный дом. Сейчас местные власти выясняют детали атаки.