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Россияне ударили ракетами по Криворожью: пострадал местный житель

Анастасия ПроцВторник, 4 июня 2024, 15:59
Россияне ударили ракетами по Криворожью: пострадал местный житель
Иллюстративное фото: Getty Images

4 июня российские военные нанесли ракетные удары по Криворожскому району Днепропетровской области, в результате чего пострадал 69-летний мужчина.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Опять ракетная атака на область. Под вражеский удар попало Криворожье. Пострадал 69-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно".

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Детали: Также оккупанты повредили частный дом. Сейчас местные власти выясняют детали атаки.

Темы: ракетный ударДнепропетровская область
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