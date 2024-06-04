Россияне ударили ракетами по Криворожью: пострадал местный житель
Вторник, 4 июня 2024, 15:59
4 июня российские военные нанесли ракетные удары по Криворожскому району Днепропетровской области, в результате чего пострадал 69-летний мужчина.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Опять ракетная атака на область. Под вражеский удар попало Криворожье. Пострадал 69-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно".
Реклама:
Детали: Также оккупанты повредили частный дом. Сейчас местные власти выясняют детали атаки.